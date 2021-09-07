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الإفراج عن الساعدي نجل القذافي بعد حبس دام 7 سنوات

الإفراج عن الساعدي نجل القذافي بعد حبس دام 7 سنوات
الساعدي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن الساعدي أحد أبناء الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الذي سُجن في طرابلس منذ 7 أعوام تنفيذاً لقرارٍ قضائي.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية في البيان التزامها بما تعهدت به بالعمل على الإفراج على جميع المساجين ممن تقضي أوضاعه القانونية ذلك دون استثناء، وأن تصب مثل هذه الجهود في مسار المصالحة الوطنية الشاملة.

بيان حكومة الوحدة الوطنية


ومنذ تسليمه في آذار/مارس 2014 من قبل النيجر التي فر إليها عقب سقوط نظام والده عام 2011، تمت ملاحقة الساعدي بتهمة التورط في القمع الدموي للانتفاضة.

ويأتي قرار الإفراج عن الساعدي القذافي، مع اختيار سلطة سياسية جديدة منذ شباط/ فبراير الماضي، في خطوة أدت إلى توحيد شرق البلاد وغربها عبر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

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