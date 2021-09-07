إدارة سجون الاحتلال تتخذ إجراءات عقابية بحق الأسرى بعد عملية "جلبوع"



في السياق، نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، عن مسؤول في إدارة سجون الاحتلال، وصفته بأنه "كبير" قوله: "سنفكك الهيئة التنظيمية لحركة الجهاد في السجون، وسنفرق أسرى الحركة على كل السجون".





يأتي ذلك فيما تواصل سلطات الاحتلال أعمال البحث عن الأسرى الفلسطينيين الستة الذين هربوا من سجن جلبوع فجر أمس الاثنين.

رام الله - دنيا الوطنأفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الثلاثاء، بأن السجون مقبلة على موجة تصعيد خطيرة في ظل الإجراءات العقابية التي تفرضها إدارة السجون على الأسرى.وأضاف: بأن إدارة سجون الاحتلال قررت تقليص مدة الفورة إلى ساعة واحدة، إضافة إلى تقليص عدد الأسرى في ساحات السجون، وإغلاق الكانتينا، وإغلاق أقسام أسرى الجهاد الإسلامي وتوزيعهم على السجون.