رئيس اتحاد المقاولين يكشف تفاصيل انطلاق إعادة الإعمار قريباً

كشف رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، المهندس علاء الأعرج، عن تفاصيل انطلاق إعادة الاعمار في قطاع غزة، خلال الأيام المقبلة عبر منح قطرية وكويتية.





وأوضح م. الأعرج بعد لقاء جمعه مساء الاثنين، برفقة مجلس ادارة اتحاد المقاولين مع رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة السفير محمد العمادي، بدعوة كريمة منه، أن عملية إعادة الاعمار للمنازل المدمرة للأفراد في غزة، ستكون عبر المنحة القطرية من خلال الدفع المباشر للمستفيدين.





وبيّن الأعرج أن عملية الدفع للمستفيدين ستكون عبر ثلاث أو أربع مراحل، مرتبطة بإنجاز كل مرحلة من مراحل إعادة البناء للمنازل المدمرة خلال العدوان الاسرائيلي في مايو 2021.





وأضاف أن بناء العمارات السكنية (الأبراج) سيتم من خلال دولة الكويت، باعتبارها مشاريع كبيرة تُنفذ عبر شركات المقاولات والقطاع الخاص.





وأعلن رئيس الاتحاد عن تفاهمات قطرية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفضي الى رفع الحصار وإعادة الاعمار في قطاع غزة، وفق ما أفاد السفير العمادي خلال اللقاء المشترك.





وتابع: السفير العمادي كشف أن الأسبوع القادم سيشهد دخول حديد البناء دون المرور بآلية الأمم المتحدة لمراقبة مواد إعادة الاعمار GRM، فضلا عن تسهيلات جوهرية في ملف المواد مزدوجة الاستخدام، بحيث يتم فكفكة هذا الملف تدريجيا.





وشدد السفير العمادي خلال اللقاء مع اتحاد المقاولين على حدوث تغير جوهري في سياسات الحكومة الإسرائيلية اتجاه غزة، مشيرا الى أن حدوث ذلك كان بضغط أوروبي وأمريكي يهدف إلى تحسين الواقع الإنساني والاقتصادي في قطاع غزة.





وفيما يتعلق بالمشاريع ذات العلاقة بقطاعات البنية التحتية والزراعية وغيرها، قال السفير العمادي، أن العام القادم سيكون فيها العمل للمقاولين بعد وضوح الرؤية الكاملة الخاصة بهذه المشاريع.

رام الله - دنيا الوطن