الرئيس الأمريكي: الاعتراف بحكومة طالبان لا يزال بعيدا

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن اعتراف بلاده بحكومة طالبان في أفغانستان لايزال بعيداً، وذلك خلال تجمعٍ صحفي بنية الإدلاء بتصريح معين.وسُئِل الرئيس الأمريكي على وجه الخصوص عن الاعتراف بنظام طالبان، وأجاب على هذا السؤال قائلاً: "الطريق إلى ذلك بعيد الطريق بعيد"، وفق (روسيا اليوم).ودخلت حركة (طالبان) العاصمة الأفغانية كابل في 15 آب/ أغسطس 2021، وفي اليوم التالي أعلنت أن الحرب قد انتهت وأن شكل الحكومة سيتضح في المستقبل القريب.وفي ليلة 31 آب/ أغسطس 2021، غادر آخر جندي من الجيش الأمريكي مطار كابل، منهياً بذلك نحو (20) عاماً من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.