شركة روسية للطيران توقف ستة طيارين عن العمل لرفضهم التطعيم ضد فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلن ميخائيل ديومين المتحدث باسم الشركة (إيروفلوت) الروسية للطيران، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف ستة طيارين من الشركة عن العمل لرفضهم التطعيم ضد فيروس(كورونا) المستجد.وقال ديومين :" إن ستة طيارين من الشركة أوقفوا بأوقات مختلفة عن العمل وأرسلوا في إجازة بدون أجر لرفضهم التطعيم ضد فيروس (كورونا)"، وفق (سبوتنيك الروسية).وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال سابقاً:" إن إجبار المواطنين على التطعيم ضد فيروس كورونا أمر غير مقبول"، داعيا إلى ضرورة إقناع المترددين بتلقي اللقاح، وذلك لأن التطعيم من كورونا هو الطريق الأفضل لتجاوز الجائحة.وأعرب رئيس الدولة عن اعتقاده بوجوب إقناع المواطنين بضرورة تلقي اللقاح بإلحاح، لكن مع احترامهم التام.