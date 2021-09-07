"الإحصاء": ارتفاع عدد رخص الأبنية في الربع الثاني من العام الجاري

رام الله - دنيا الوطنقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن عدد رخص البناء الصادرة في فلسطين خلال الربع الثاني من العام 2021 ارتفع بنسبة 18% مقارنة بالربع الأول، كما سجل ارتفاعا بنسبة 118% مقارنة بالربع المناظر من العام 2020.وأضاف "الإحصاء" في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن عدد رخص الأبنية الجديدة ارتفعت بنسبة 29% مقارنة بالربع الأول من العام 2021، وارتفعت بنسبة 104% مقارنة بالربع المناظر من العام 2020.وأشار إلى أن عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة بلغ 2,649 رخصة خلال الربع الثاني من العام 2021، منها 1,661 رخصة بناء جديدة.وأوضح أن مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) بلغ 1,178 ألف متر مربع، منها 951 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و227 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 5,158 وحدة سكنيـة مساحاتها 836 ألف متر مربع، منها 3,917 وحدة سكنية جديدة مساحتها 640 ألف متر مربع، 1,241 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 196 ألف متر مربع.وسجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعا بنسبة 33% خلال الربع الثاني من العام 2021 مقارنة بالربع الأول من العام 2021، وسجَل ارتفاعاً بنسبة 127% خلال الربع الثاني من العام 2021 لدى مقارنته بالربع المناظر من العام 2020.