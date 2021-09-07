طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء





وقالت إن على هؤلاء المسافرين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) اليوم بدءاً من الساعة 9 صباحاً في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.



كما على المسافرين التواجد الساعة 7 صباح غد الأربعاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.























رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الأربعاء.