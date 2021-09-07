شؤون فلسطينية

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح  جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا ويميل إلى البرودة النسبية في المناطق الجبلية لطيفا ومعتدلاً في بقية المناطق ، الرياح غربية إلى  شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الأربعاء، يكون الجو صيفيا عاديا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو حارا نسبيا الى حار ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-18 29-19 30-20 بيت لحم 28-18 29-19 30-20
رام الله والبيرة 27-17 28-18 29-19 طولكرم 30-20 31-21 32-22
نابلس 29-19 30-20 31-21 قلقيلية 30-20 31-21 32-22
جنين 31-21 32-21 33-22 سلفيت 28-18 29-19 30-20
طوباس 32-22 33-23 34-24 روابي 29-19 30-20 31-21
الخليل 27-17 28-18 29-19 غزه 29-21 30-22 31-24
أريحا 37-24 38-25 39-26 خانيونس 29-21 30-22 31-24
الأغوار الشمالية 35-22 36-23 37-24 رفح 30-20 31-21 32-23

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