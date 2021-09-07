قطاع غزة: إصابة متوسطة في حادثي سير خلال 24 ساعة الماضية

أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الثلاثاء، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.





ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

وتم تسجيل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادثي سير، نتج عنهما إصابة متوسطة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

رام الله - دنيا الوطن