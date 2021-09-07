تفاصيل التحقيق الأولي الذي أجرته مصلحة سجون الاحتلال بشأن هروب الأسرى

كشف التحقيق الأولي الذي أجرته مصلحة سجون الاحتلال بشأن هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع، أنه في حوالي الساعة 01:30 ليلاً، دخل السجناء الستة إلى حمام زنزانتهم وقاموا برفع إحدى الفتحات المعدنية الموجودة على أرضية الزنزانة ودخلوا الواحد تلو الأخر إلى الفتحة الضيقة للنفق.



ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فقد زحفوا على طول بضع عشرات من الأمتار، إلى فتحة النفق الخارجية، على بعد أمتار قليلة من جدار السجن، تحت برج المراقبة.





وحسب التقديرات، يبدو أنهم غيروا ملابسهم وواصلوا عملية الهروب، باستخدام سيارة كانت بانتظارهم.





وتظهر كاميرات المراقبة التابعة للسجن، أن اثنين منهم توجها شمالا باتجاه طريق عين حارود إلا أن الشرطة تعتقد بأن هذه الخطوة جاءت لتضلل قوات الامن.





كما يُستدل من التفاصيل أن كاميرات المراقبة وثقت عملية الفرار، غير أن السجانين لم يتابعوا الكاميرات في الوقت الفعلي.





وتفحص مصلحة السجون "شبهات حول استغراق الحارسة التي تواجدت في برج المراقبة قرب الفوهة التي خرج منها الستة استغراقها بالنوم".







وفي الساعة 1:49 صباحًا ، تلقت الشرطة مكالمة من أحد الإسرائيليين، كان يقود سيارته على طريق رقم 71 قرب سجن (جلبوع) وأبلغ أنه شاهد "شخصًا مشبوها قرب السجن ويحمل أغراضًا بيده".

وفي حوالي الساعة 2:00 ليلاً، وصلت دورية شرطة إلى مكان الحادث، وفي تمام الساعة 2:14 أبلغ إسرائيلي آخر عن مشاهدته مشتبه به في المكان.

ونصبت الشرطة اكثر من 260 حاجزا في انحاء إسرائيل. ورجح رئيس قسم العمليات في الشرطة، شمعون نحماني خلال حديث مع إذاعة (كان) استعانة الأسرى بسيارات بعد عملية الفرار.

رام الله - دنيا الوطن