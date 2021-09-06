شؤون فلسطينية

شاهد: طائرات الاحتلال تقصف موقعيْن تابعيْن للمقاومة بخانيونس

شاهد: طائرات الاحتلال تقصف موقعيْن تابعيْن للمقاومة بخانيونس
رام الله - دنيا الوطن
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، موقعاً تابعاً للمقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين.

في التفاصيل، أفادت وسائل إعلام محلية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي، قصف بعدة صواريخ موقع القادسة التابع للمقاومة الفلسطينية، غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

إلى ذلك قصفت طائرات الاستطلاع التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، موقع القدس التابع للمقاومة الفلسطينية غربي مدينة خانيونس، دون أن يسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين.

في المقابل، ردت المقاومة الفلسطينية، بإطلاق المضادات الأرضية تجاه طائرات الاحتلال الإسرائيلي التي تحلق في أجواء قطاع غزة. 

بدوره، قال شاي ليفي، المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية: "سلاح الجو يقصف الآن أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة".


 

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