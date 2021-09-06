شؤون فلسطينية

الطيراوي: الاسرى الستة حولوا المستحيل لمجرد احتمال وكسروا سطوة المحتل وأمنه

الطيراوي: الاسرى الستة حولوا المستحيل لمجرد احتمال وكسروا سطوة المحتل وأمنه
رام الله - دنيا الوطن
أصدر اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الإثنين 6 أيلول، 2021 تصريحاً في أعقاب نجاح ستة من المناضلين الفلسطينيين الأسرى في سجن جلبوع الاحتلالي بانتزاع حريتهم بقوة الإرادة والعزيمة.

وقال الطيراوي في تصريحه: "إن هؤلاء الأبطال الاستثنائيين حولوا المستحيل إلى مجرد احتمال وكسروا سطوة المحتل وأمنه ومنظومته القمعية، وانتصروا لأنفسهم ولشعبهم ولفلسطين، وخرجوا من زنزانتهم بعد أن شقوا الأرض إلى شمس الحرية، وحملهم التراب المعافى في بيسان إلى حيث يعلنون انتصارهم وهزيمة المحتل على أرض فلسطين التاريخية كلها".

وأكد الطيراوي قائلاً: "هذا هو النموذج الوحيد العابر لمنظومات الأمن الحديثة، ولنظم الاستعمار الباقية، هؤلاء الثلة الماجدة من الأسرى البواسل صنعوا فعلاً خارقاً للمستحيل، وأكدوا بأن قوة الإرادة والعزيمة، والإيمان بالحق وحتمية النصر، والاستعداد التام للتضحية، قادرة على هزيمة الاحتلال ، وسلاحها النووي والجوي والبري والبحري ، جعلته صفراً في معركة لم يستطع فيها حتى أن يرى خصمه، وفشلت راداراته الإلكترونية من رصد نبض قلوب المناضلين الأحرار لأنه يدق برسم فلسطين، وساعة صفرهم كانت بتوقيت القدس العاصمة".

وشدد الطيراوي على ضرورة الاستفادة وطنياً من درس الأسرى الأحرار هذا، الذي له ما له، وليس عليه شيء، وهو درس مفتوح على احتمالات النصر فقط، ولا هزيمة فيه، فهو الفعل الذي فوق كل فعل وقول، وهو مدرسة المؤمنين بفلسطين من مائها إلى مائها، ومن رأس ناقورتها إلى أم الرشراش، خالصة من غير سوء.

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