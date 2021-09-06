(كان): الأسرى الفلسطينيين الستة فروا من السجن والمراقبون لم ينتبهوا

رام الله - دنيا الوطنأكدت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن التحقيقات الأولية حول حادثة هروب الأسرى الفلسطينيين الستة، من سجن جلبوع، صباح اليوم الاثنين، تشيرا إلى أن كاميرات المراقبة رصدتهم من السجن، ولكن المراقبين لم ينتبهوا عليهم.وكانت (القناة 13) الإسرائيلية، قد أفادت صباح اليوم الاثنين، بأن ستة أسرى من سجن جلبوع، قرب بيسان، تمكنوا من الهرب، من خلال حفر نفق.كما أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأن طائرات مروحية واستطلاع، تقوم بجولات مكثفة بحثا عن الأسرى الستة الذين هربوا من سجن جلبوع، كما تتواجد قوات كبيرة من الشرطة وجهاز (شاباك) ومصلحة السجون في المنطقة لإجراء عمليات تمشيط.