الرئيس عباس يعزي نبيه بري بوفاة الشيخ عبد الأمير قبلان

رام الله - دنيا الوطنعزّى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، بوفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، الشيخ عبد الأمير قبلان.وقال الرئيس عباس، في برقية التعزية التي بعتها اليوم الاثنين: "تلقينا بحزن كبير نبأ رحيل الشيخ عبد الأمير قبلان، الذي كرّس حياته في خدمة وطنه وأبناء شعبه، من خلال بنائه للعديد من المؤسسات التربوية والمساجد ومؤسسات الرعاية، وإصداره لعشرات الأبحاث، وبالدفاع عن قضايا أمتنا، وسنتذكره وشعبنا الفلسطيني بكل امتنان كمناصر صلب للقضية الفلسطينية"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وتقدم الرئيس، للرئيس بري وللشعب اللبناني الشقيق ولعائلة الشيخ قبلان بأسمى عبارات التعازي القلبية، سائلا الله تعالى أن يمن على الفقيد الكبير بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.