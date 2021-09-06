ليبيا: أنباء عن تسليم رفات معمر القذافي ونجله المعتصم

رام الله - دنيا الوطنقال مصدر أمني من مدينة سرت الليبية، إن أعيان مدينة مصراتة أبلغوا أعيان قبيلة القذاذفة لاستلام رفات كل من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ونجله المعتصم وأبو بكر يونس المجبري.وأكد المصدر أنه تم الإفراج عن شخصيتين مقربتين من نظام القذافي، إثر تفاهمات بين أعيان قبيلة القذافي وأعيان مدينة مصراته خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن منصور ضو وكذلك اللواء ناجي حرير أطلق سراحهما يوم أمس الأحد من أحد سجون مصراتة بالقاعدة الجوية بالمدينة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وتأتي هذه المعلومات بعد إطلاق سراح إطلاق سراح الساعدي القذافي، نجل معمر القذافي، وعن أحمد رمضان "قلم" ومدير مكتب القذافي.وبحسب المعلومات فقد غادر الساعدي القذافي الأراضي الليبية على متن طائرة من طراز "فالكون 900" تابعة للجهاز التنفيذي للطيران الخاص، متوجها إلى العاصمة التركية اسطنبول.أما رمضان فقد وصل على متن مروحية من معيتيقة إلى مدينة الأصابعة الليببية مسقط رأسه.يذكر أن وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة، فتحي باشاغا، استقبل أمس السبت وفدا من قبيلة القذافي لبحث "ما يمكن أن نساهم به في الدفع باتجاه إطلاق سراح كافة المحتجزين منذ عام 2011 بما تسمح به الإجراءات القانونية".