شؤون فلسطينية

البطش يوجه رسالة تهديد للاحتلال حول الأسرى الستة.. ماذا قال؟

البطش يوجه رسالة تهديد للاحتلال حول الأسرى الستة.. ماذا قال؟
رام الله - دنيا الوطن
وجه خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الاثنين، رسالة تهديد، للاحتلال الإسرائيلي، حول الأسرى الفلسطينيين الستة الذي فروا من سجن جلبوع، صباح اليوم.

وقال البطش في تصريحات له: "أي اغتيال لأبطال عملية جلبوع، سيدفع الاحتلال ثمنه غالياً، ويجب أن تكون الرسالة واضحة دون التباس، ونحذر العدو من الفتك بهم أو اغتيالهم"، بحسب وكالة (الرأي).

ودعا البطش، الشعب الفلسطيني، لفتح صدورهم للأسرى، وتقديم العون لهم، قائلا: "لا نريد أن نسمع أن طرفاً ما كان سببًا بعودتهم للسجن".

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