(واللا): الرئيس عباس اجرى اتصالا بغانتس.. وهذه تفاصيل المحادثة

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اتصل، مساء اليوم الاثنين، بوزير جيش الاحتلال بيني غانتس، مهنئاً إياه بالسنة العبرية والأعياد.وبحسب الموقع، فقد قال مكتب غانتس: "إن الجانبين ناقشا ضرورة تعزيز العلاقات في العام المقبل، وتمنى كل منهما للأخر عاماً من الصحة والازدهار الاقتصادي والاستقرار الأمني".وكان غانتس قد التقى بالرئيس عباس، قبل أيام في مدينة رام الله، أجرى الطرفان لقاءً، ناقشا خلاله كافة القضايا العالقة.