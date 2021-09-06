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شؤون فلسطينية

هل ساعدت الخارطة الهندسية لسجن (جلبوع) الأسرى الستة بالفرار؟

هل ساعدت الخارطة الهندسية لسجن (جلبوع) الأسرى الستة بالفرار؟
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن الخريطة الهندسية لسجن جلبوع التي هرب منه ليلة الاثنين، الاسرى الستة، سبق وتم نشرها بشكل علني على شبكة الانترنت من قبل مكتب الهندسة الذي أشرف على تصاميم بناء السجن، حيث كانت متاحة لكل شخص أراد الاطلاع عليها.

وقالت: "لا يُعرف في هذه المرحلة ما إذا كانت الخريطة قد ساعدت الأسرى على الهروب من السجن".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بمصلحة السجون، قوله: "هذا خطأ أمني فادح من الدرجة الأولى، إن نشر مخطط بناء سجن أمني هو فشل أمن معلومات لمصلحة السجون التي سمحت بحدوث ذلك".

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