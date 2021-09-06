وزير إسرائيلي حول فرار الاسرى الستة: سنقلب كل حجر وسنبحث عنهم وسنجدهم



كما أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأن طائرات مروحية واستطلاع، تقوم بجولات مكثفة بحثا عن الأسرى الستة الذين هربوا من سجن جلبوع، كما تتواجد قوات كبيرة من الشرطة وجهاز (شاباك) ومصلحة السجون في المنطقة لإجراء عمليات تمشيط.



رام الله - دنيا الوطنعقب عومر بارليف، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، على حادثة فرار ستة أسرى فلسطينيين، صباح اليوم الاثنين، من سجن جلبوع، عبر نفق كان في مرحاض السجن.ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن بارليف، قوله: "قواتنا مشغولة في البحث، وتستثمر جهودها للعثور عليهم، وسنقلب كل حجر وسنبحث عنهم وسنجدهم".وكانت (القناة 13) الإسرائيلية، قد أفادت صباح اليوم الاثنين، بأن ستة أسرى من سجن جلبوع، قرب بيسان، تمكنوا من الهرب، من خلال حفر نفق.