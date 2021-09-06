تفاصيل "مثيرة" لعملية فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع

رام الله - دنيا الوطنكشف مراسل الشؤون الإسرائيلية في موقع (أكسيوس) الأمريكي باراك رافيد، مساء اليوم الإثنين، عن تفاصيل مثيرة حول عملية فرار 6 أسرى من سجن جلبوع.وقال رافيد إنه وليلة الأحد عند حوالي الساعة 1:30 صباحًا، فر السجناء الستة عبر نفق بدأ في حفرة تحت الزنزانة رقم 5 وانتهى على بعد 50 قدمًا على الجانب الآخر من جدران السجن.وأوضح أنه وبعد ساعة ونصف فقط، وصلت التقارير الأولى من المزارعين الذين اكتشفوا الأسرى المشتبه بهم إلى الشرطة، وبعد ساعة فقط اكتشف حراس السجن من هم السجناء المفقودون.وأضاف رافيد أن عملية مطاردة ضخمة بدأت صباح اليوم الإثنين لتحديد مكان الفارين.مسؤولون إسرائيليون قالوا إن الافتراض هو أن الأسرى الستة انقسموا إلى ثلاث مجموعات فر كل منها في اتجاه مختلف.وتابع: "يوم الأحد، قبل 24 ساعة من فرار الأسرى، طلب زكريا الزبيدي القيادي في حركة فتح، تبديل الزنازين والانتقال إلى الزنزانة التي كان يحتجز فيها خمسة من معتقلي حركة الجهاد الإسلامي".وأشار رافيد إلى أن الطلب كان غير عادي لكنه لم يثير أي شكوك.وأوضح أن جميع السجناء الستة كانوا في الأصل من مدينة جنين في شمال الضفة الغربية - على بعد 10 أميال فقط من السجن.