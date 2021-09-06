شؤون فلسطينية

قرار إسرائيلي بحظر نشر المعلومات المتعلقة بحادثة هروب الأسرى الستة

قرار إسرائيلي بحظر نشر المعلومات المتعلقة بحادثة هروب الأسرى الستة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه صدر أمر بحظر نشر أي معلومات تتعلق بالملف 634463/21، الخاص بالتحقيق في حادثة هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع.

وكانت (القناة 13) الإسرائيلية، قد أفادت صباح اليوم الاثنين، بأن ستة أسرى من سجن جلبوع، قرب بيسان، تمكنوا من الهرب، من خلال حفر نفق.

كما أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأن طائرات مروحية واستطلاع، تقوم بجولات مكثفة بحثا عن الأسرى الستة الذين هربوا من سجن جلبوع، كما تتواجد قوات كبيرة من الشرطة وجهاز (شاباك) ومصلحة السجون في المنطقة لإجراء عمليات تمشيط.

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