حماس: انتزاع الاسرى الستة حريتهم امتداد لانتصار شعبنا بمعركة سيف القدس

رام الله - دنيا الوطنأكد عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة حماس، أن انتزاع الأسرى حريتهم عمل بطولي عظيم واستثنائي، وسجلوا فيه انتصاراً جديداً على المحتل، وهو امتداد لانتصار الشعب الفلسطيني في معركة سيف القدس.وقال القانوع: "شعبنا في كل أماكن تواجده يخوض معركة مع الاحتلال الصهيوني والأسرى الأبطال جزء من هذه المعركة المستمرة والمتصاعدة حتى تحقيق الحرية لهم والتحرر لشعبنا"، بحسب وكالة (الرأي).وأشار الناطق باسم حركة حماس، إلى أن المطلوب، حماية الأسرى الأبطال وتشكيل جدار صلب حولهم والالتفاف حول المقاومة فهي القادرة على حمايتهم وتحرير باقي الأسرى من سجون الاحتلال.وأكد القانوع، أن الأسرى أثبتوا مجدداً أن إرادة الشعب الفلسطيني أكبر وأعظم من قدرات وإمكانيات المحتل، وأن كل ما يملكه أمام إصرار الشعب المتعاظم لا يساوي إلا صفر.