دولي

(كورونا) عالميا: 4 ملايين و583 ألف وفاة و221 مليونا و637 ألف إصابة

(كورونا) عالميا: 4 ملايين و583 ألف وفاة و221 مليونا و637 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 583 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 221 مليونا، ونحو 637 ألف اصابة، تعافى منهم 198 مليونا، وأكثر من 152 الف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد 429 ألف و210 إصابات جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,668 حالة وفاة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (793 وفاة)، والمكسيك (647 وفاة)، وإيران (610 وفيات)، وإندونيسيا (392 وفاة)، واميركا (367 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (39,521 إصابة)، وبريطانيا (37,011 إصابة)، وأميركا (35,586 إصابة)، وإيران (25,870 إصابة)، وماليزيا (20,396 إصابة).

ولا تزال اميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (666,219 وفاة)، والبرازيل (583,628 وفاة)، والهند (440,785 وفاة)، والمكسيك (263,140 وفاة)، والبيرو (198,488 وفاة).

وبينت أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (40,805,259 إصابة)، والهند التي تخطت اليوم عتبة الـ33 مليونا بواقع (33,027,621 إصابة)، والبرازيل (20,890,779 إصابة)، وروسيا التي تخطت ايضا عتبة الـ7 ملايين مسجلة (7,030,455 إصابة)، وبريطانيا (6,978,126 إصابة).

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