دولي

بينت يجري مشاورات مع كبار المسؤولين بشأن فرار الأسرى

بينت يجري مشاورات مع كبار المسؤولين بشأن فرار الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مشاورات أمنية إضافية، اليوم (الإثنين) عبر الهاتف بشأن فرار الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع فجر اليوم.

وذكر موقع (واللا) الإسرائيلي، أن المشاورات شارك فيها وزير الجيش بني غانتس ووزير الأمن الداخلي عمار بارليف ورئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان ومفوض مصلحة السجون كاتي بيري ومفوض الشرطة كوبي شبتاي.

وكانت (القناة 13) الإسرائيلية، قد أفادت صباح اليوم الاثنين، بأن ستة أسرى من سجن جلبوع، قرب بيسان، تمكنوا من الهرب، من خلال حفر نفق.

كما أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأن طائرات مروحية واستطلاع، تقوم بجولات مكثفة بحثا عن الأسرى الستة الذين هربوا من سجن جلبوع، كما تتواجد قوات كبيرة من الشرطة وجهاز (شاباك) ومصلحة السجون في المنطقة لإجراء عمليات تمشيط.

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