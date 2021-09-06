كيف علق الأمين العام للجهاد الإسلامي على حادثة هروب الأسرى الستة؟

رام الله - دنيا الوطنعقب زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، على حادثة هروب ستة أسرى فلسطينيين، صباح اليوم الاثنين، من سجن جلبوع الإسرائيلي، عبر نفق تم حفره في مرحاض السجن.وقال النخالة في تصريحات له: "هذا يوم فرح كبير، ويوم جديد في جهاد الشعب الفلسطيني"، مضيفا: "كتيبة الحرية كتيبة جنين الملحمة، تخترق كل إجراءات الأمن الصهيوني، وتهدي لشعبنا يوماً عزيزاً وعبوراً آمناً من الزنزانة إلى الحرية".وتابع النخالة بقوله: "محمود العارضة ورفاقه قامات حرية يأتون على قدر ويلوحون بالنصر القادم لشعبنا, ويطرقون أبواب الحرية ويكسرون بكل ما تعني الكلمة هيبه الأمن الصهيوني".واستطرد بقوله: "هذه جنين الملحمة التي نعرفها وهذه الضفة الباسلة التي تحتضن ابناءها البواسل، هذه هي الضفة التي تتكامل مع غزة العنيدة".وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أن ستة رجال من مقاتلين الحركة، نقلوا المعركة بكل قوة واقتدار إلى قلب العدو، ويخترقون كل إجراءاته الأمنية، وليس فقط كما يفعل مجاهدو غزة اليوم.وأشار إلى أنه على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، واجب الحفاظ على المجاهدين الشجعان الذي أهدوا للجميع حريتهم وحرية الأرواح.وقال: "إنها حكاية شعب لا ينكسر ولا يلين ويعرف ما يريد. فعندما تحضر همم الرجال يأتي النصر، وعندما تتقدم الإرادة يتراجع الإحباط".