استمع: تفاصيل البلاغ الأول الذي تلقته الشرطة الإسرائيلية عن هروب الأسرى الستة





ويكشف المقطع الصوتي، مكالمة تلقتها شرطية إسرائيلية، من أحد شهود العيان، في تمام الساعة 1:09 فجراً، يتحدث فيها عن مرور شخص وصفه بأنه يبدو عربي، ويحمل أداة غريبة.





وكانت (القناة 13) الإسرائيلية، أفادت صباح اليوم الاثنين، بأن ستة أسرى من سجن جلبوع، قرب بيسان، تمكنوا من الهرب، من خلال حفر نفق.





كما أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأن طائرات مروحية واستطلاع، تقوم بجولات مكثفة بحثا عن الأسرى الستة الذين هربوا من سجن جلبوع، كما تتواجد قوات كبيرة من الشرطة وجهاز (شاباك) ومصلحة السجون في المنطقة لإجراء عمليات تمشيط.





ونقلت (القناة 12) عن مسؤول كبير في الشرطة الحادثة بأنها "أحد أخطر الحوادث الأمنية في البلاد بشكل عام".





من جهته، قال موقع (والا) الإسرائيلي، بأن حادث هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من (جلبوع) الذي يُعتبر أحد أشد السجون حراسة في إسرائيل، بدأ حوالي الساعة 3:25 صباحًا وبعد حوالي نصف ساعة انكشف الأمر وبدأت المروحيات والطائرات المسيرة في إجراء عمليات التمشيط حول الموقع.





وتابع: "في الوقت نفسه طُلب من المستوطنين المساعدة في عمليات البحث داخل المستوطنات.













رام الله - دنيا الوطنتداولت موقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، مقطع صوتي يكشف تفاصيل البلاغ الأول الذي تلقته الشرطة الإسرائيلية، عن هروب أسرى من سجن (جلبوع).