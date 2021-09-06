كتائب شهداء الأقصى (العامودي) تصدر بياناً بعد حادثة هروب ستة أسرى من سجن جلبوع





كما تؤكد أن تحرير كافة الأسرى من سجون العدو الصهيوني واجب وعهد قطعته كتائب الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، التي عبدت طريق الكفاح المسلح بدماء قادتها، وأفرجت عن آلاف الأسرى بأكبر صفقات التبادل.إن العمل النوعي الذي نفذه هؤلاء المقاتلين يؤكد مُجدداً على ضرورة مقاومة العدو بكافة أشكال النضال، وتدعو الكتائب مقاتليها في الضفة الفلسطينية وأبناء الأجهزة الأمنية إلى توفير الحماية اللازمة لهؤلاء الابطال.وإنها لثورة حتى النصركتائب شهداء الأقصى - فلسطين.

انتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن "جلبوع" الاحتلالي، في صفعة قوية للعدو الصهيوني ومنظومته الأمنية والتي تؤكد أن عدونا لا يفهم إلا لغة القوة.