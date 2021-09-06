شؤون فلسطينية

فلسطين: 17 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: 17 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 17 وفاة و2742 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و1440 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 355، قلقيلية 111، نابلس 391، جنين 191، سلفيت 92، ضواحي القدس 13، رام الله والبيرة 187، طوباس 21، بيت لحم 11، الخليل 29، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 1336".

وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 161، قلقيلية 75، نابلس 299، جنين 62، سلفيت 44، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 98، طوباس 15، بيت لحم 6، الخليل 15، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 654".

كما سجلت 17 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، بينها 10 حالات في قطاع غزة و4 حالات في طولكرم، وحالتان في قلقيلية وحالة في ضواحي القدس.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 91.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 139 مريضا، بينهم 14 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,134,275 بينهم 473,391 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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