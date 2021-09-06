مخاوف إسرائيلية من فرار اثنين من الأسرى باتجاه الجولان

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحفية (والا) العبرية أن الشرطة الإسرائيلية تستعد لاحتمالية أن يكون الأسرى الستة مسلحين وقد يحاولوا تنفيذ عمليات مسلحة، بما فيها الاختطاف.ووزعمت قوات الأمن الإسرائيلية أن الأسرى مازالوا يختبئون في المنطقة وما زالوا في إسرائيل، وهناك مخاوف من فرار اثنين من الأسرى على الحدود الشمالية بالقرب من الجولان بمنطقة مجدل شمس.وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى انقسام الأسرى الستة إلى ثلاثة أزواج حتى يصعب العثور عليهم، حيث عثر في المنطقة على آثار للأسرى باتجاه منطقة بيت شعبان كانوا قد توقفوا من أجل التدخين ومن ثم اختفت آثارهم.