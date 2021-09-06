تعرّف على الأسرى الستة الذين تمكنوا من الهرب من سجن (جلبوع)

وأفادت (القناة 13) الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، بأن ستة أسرى من سجن جلبوع، قرب بيسان، تمكنوا من الهرب، من خلال حفر نفق.





كما أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأن طائرات مروحية واستطلاع، تقوم بجولات مكثفة بحثا عن الأسرى الستة الذين هربوا من سجن جلبوع، كما تتواجد قوات كبيرة من الشرطة وجهاز (شاباك) ومصلحة السجون في المنطقة لإجراء عمليات تمشيط.





ونقلت (القناة 12) عن مسؤول كبير في الشرطة الحادثة بأنها "أحد أخطر الحوادث الأمنية في البلاد بشكل عام".





من جهته، قال موقع (والا) الإسرائيلي، بأن حادث هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من (جلبوع) الذي يُعتبر أحد أشد السجون حراسة في إسرائيل، بدأ حوالي الساعة 3:25 صباحًا وبعد حوالي نصف ساعة انكشف الأمر وبدأت المروحيات والطائرات المسيرة في إجراء عمليات التمشيط حول الموقع.





وتابع: "في الوقت نفسه طُلب من المستوطنين المساعدة في عمليات البحث داخل المستوطنات".

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أسماء الأسرى الستة، الذين تمكنوا من الهروب من سجن (جلبوع) قرب مدينة بيسان، عبر فتحة نفق فجر اليوم.وفيما يلي معلومات عن الأسرى الستة:الأسير محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من عرابة /جنين معتقل منذ عام 1996، محكوم مدى الحياة.الأسير محمد قاسم عارضه (39 عاما) من عرابة معتقل منذ عام 2002، ومحكوم مدى الحياة.الأسير يعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا معتقل منذ عام 2003، ومحكوم مدى الحياة.الأسير أيهم نايف كممجي ( 35 عاما) من كفردان معتقل منذ عام 2006 ومحكوم مدى الحياة.الأسير زكريا زبيدي (46 عاما) من مخيم جنين معتقل منذ عام 2019 وما يزال موقوف.الأسير مناضل يعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد معتقل منذ عام 2019.