الولايات المتحدة: ارتفاع عدد قتلى إعصار (أيدا) إلى 50 شخصاً



وأفاد متحدث باسم (كاثي هوكول) حاكمة ولاية نيويورك، بأن الولاية شهدت (17) حالة وفاة، أربع منها في مقاطعة وستشيستر، والبقية في مدينة نيويورك، حيث حوصر جميع الضحايا تقريبا في وحدات سكنية غير قانونية، أقيمت داخل أقبية وأصبحت البديل الوحيد، الذي يمكن تحمل تكلفته لمحدودي الدخل من سكان المنطقة، وفق (روسيا اليوم).



فيما أكد المتحدث باسم حاكم ولاية (نيوجيرسي) مقتل (27) شخصا وفقدان (4).



وفي ولاية (كونيتيكت) الواقعة في الشمال الشرقي، قتل شخص على الأقل، وبنسلفانيا التي أعلنت مقتل أربعة على الأقل، وماريلاند التي أعلنت عن سقوط قتيل واحد على الأقل.



رام الله - دنيا الوطنارتفع عدد ضحايا الإعصار(أيد) في شمال شرق الولايات المتحدة إلى (50) قتيلاً على الأقل، في حين تتواصل عمليات البحث عن المفقودين في مياه الفيضانات.