دولي

الولايات المتحدة: ارتفاع عدد قتلى إعصار (أيدا) إلى 50 شخصاً

الولايات المتحدة: ارتفاع عدد قتلى إعصار (أيدا) إلى 50 شخصاً
الإعصار (أيدا) الذي ضرب الولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد ضحايا الإعصار(أيد) في شمال شرق الولايات المتحدة إلى (50) قتيلاً على الأقل، في حين تتواصل عمليات البحث عن المفقودين في مياه الفيضانات.

وأفاد متحدث باسم (كاثي هوكول) حاكمة ولاية نيويورك، بأن الولاية شهدت (17) حالة وفاة، أربع منها في مقاطعة وستشيستر، والبقية في مدينة نيويورك، حيث حوصر جميع الضحايا تقريبا في وحدات سكنية غير قانونية، أقيمت داخل أقبية وأصبحت البديل الوحيد، الذي يمكن تحمل تكلفته لمحدودي الدخل من سكان المنطقة، وفق (روسيا اليوم).

فيما أكد المتحدث باسم حاكم ولاية (نيوجيرسي) مقتل (27) شخصا وفقدان (4).

وفي ولاية (كونيتيكت) الواقعة في الشمال الشرقي، قتل شخص على الأقل، وبنسلفانيا التي أعلنت مقتل أربعة على الأقل، وماريلاند التي أعلنت عن سقوط قتيل واحد على الأقل.

أخبار ذات صلة

انجلترا: بدء اعتماد جوازات التلقيح وجرعة ثالثة من لقاح فيروس (كورونا)

انجلترا: بدء اعتماد جوازات التلقيح وجرعة ثالثة من لقاح فيروس (كورونا)

الرئيس الإسرائيلي يزور مناطق &#34;غلاف غزة&#34;

الرئيس الإسرائيلي يزور مناطق "غلاف غزة"

تعيين ميخائيل (مايك) هيرتسوغ سفيراً لإسرائيل في واشنطن

تعيين ميخائيل (مايك) هيرتسوغ سفيراً لإسرائيل في واشنطن

إسرائيل: تحسن ملحوظ في الحالة الوبائية

إسرائيل: تحسن ملحوظ في الحالة الوبائية

البرازيل توقف تصدير لحوم الأبقار إلى الصين بعد اكتشاف إصابتين بجنون البقر

البرازيل توقف تصدير لحوم الأبقار إلى الصين بعد اكتشاف إصابتين بجنون البقر

الولايات المتحدة: (100) لاجئ أفغاني يتصل بمنظمات إرهابية و10آلاف بحاجة للتدقيق

الولايات المتحدة: (100) لاجئ أفغاني يتصل بمنظمات إرهابية و10آلاف بحاجة للتدقيق

كاتس يهاجم الحكومة الإسرائيلية

كاتس يهاجم الحكومة الإسرائيلية

بينت لإدارة بايدن: لا تكونوا مع الفلسطينيين في قضية الشيخ جراح

بينت لإدارة بايدن: لا تكونوا مع الفلسطينيين في قضية الشيخ جراح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس يهنئ آلار كاريس بانتخابه رئيسًا لجمهورية إستونيا

الرئيس يهنئ آلار كاريس بانتخابه رئيسًا لجمهورية إستونيا

القدس: تشييع رفات جندي أردني عثر عليه في حي الشيخ جراح

القدس: تشييع رفات جندي أردني عثر عليه في حي الشيخ جراح

أبو جيش: العمل جارٍ على عقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم التشغيل في فلسطين

أبو جيش: العمل جارٍ على عقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم التشغيل في فلسطين

الأسير بشارات يواصل اضرابه عن الطعام لليوم 16 على التوالي

الأسير بشارات يواصل اضرابه عن الطعام لليوم 16 على التوالي

نادي الأسير: 6 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

نادي الأسير: 6 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

المطران حنا: الأولوية يجب ان تكون لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي

المطران حنا: الأولوية يجب ان تكون لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي

وزير التنمية يكشف حقيقة ما يتم تداوله بشأن موعد صرف مستحقات الأسر الفقيرة

وزير التنمية يكشف حقيقة ما يتم تداوله بشأن موعد صرف مستحقات الأسر الفقيرة

منوعات

ديانا حداد ترند خليجياً وعربياً بأغنية &#34;عشق ضميان&#34; اخراج نهلة الفهد

ديانا حداد ترند خليجياً وعربياً بأغنية "عشق ضميان" اخراج نهلة الفهد

تطوّر صادم حول قضية طلاق سارة الكندري وأحمد العنزي

تطوّر صادم حول قضية طلاق سارة الكندري وأحمد العنزي

روبي تفاجئ جمهورها بشيء غير متوقع لشهر رمضان

روبي تفاجئ جمهورها بشيء غير متوقع لشهر رمضان

شاهد: لميس الحديدي توضح حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها

شاهد: لميس الحديدي توضح حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها

شاهد: بلقيس تكشف عن إصابتها بمتلازمة صادمة والجمهور يتفاعل

شاهد: بلقيس تكشف عن إصابتها بمتلازمة صادمة والجمهور يتفاعل

سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدة جديدة بعد مطالبتها بـ&#34;رخصة إنجاب&#34;

سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدة جديدة بعد مطالبتها بـ"رخصة إنجاب"

شاهد: خلاف حاد يتجدد بين عمرو أديب ومحمد رمضان

شاهد: خلاف حاد يتجدد بين عمرو أديب ومحمد رمضان

شاهد: شمس الكويتية تثير الجدل بطريقتها الجريئة وتكشف عن سبب تغيّر شكلها

شاهد: شمس الكويتية تثير الجدل بطريقتها الجريئة وتكشف عن سبب تغيّر شكلها

شاهد كيف زفَّ ملحم زين مروان خوري وخطيبته

شاهد كيف زفَّ ملحم زين مروان خوري وخطيبته

شاهد: كندة علوش تعترف لجمهورها بهذا السر

شاهد: كندة علوش تعترف لجمهورها بهذا السر

عربي

الحكومة الليبية تفرج عن نجل القذافي بمقتضى قانوني

الحكومة الليبية تفرج عن نجل القذافي بمقتضى قانوني

شاهد: الأمن الكويتي يضبط &#34;مخدرات&#34; داخل علبة حلويات

شاهد: الأمن الكويتي يضبط "مخدرات" داخل علبة حلويات

الرئيس المصري يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الإسرائيلي

الرئيس المصري يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الإسرائيلي

بتهمة عبور الحدود بطريقة غير مشروعة.. القضاء الجزائري يأمر باحتجاز معارضٍ تونسيٍ

بتهمة عبور الحدود بطريقة غير مشروعة.. القضاء الجزائري يأمر باحتجاز معارضٍ تونسيٍ