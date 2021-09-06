الرئيس يهنئ آلار كاريس بانتخابه رئيسًا لجمهورية إستونيا

رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، آلار كاريس، لانتخابه رئيسا لجمهورية إستونيا.وتمنى الرئيس عباس في برقية التهنئة، التوفيق والنجاح للرئيس كاريس في أداء المهام السامية الموكلة إليه، وتحقيق ما يصبو إليه وشعبه الصديق من أهداف وتطلعات.وأعرب الرئيس عن حرصه على العمل لتعزيز علاقات الصداقة والاحترام القائمة بين البلدين والشعبين، لما فيه منفعتهما ومصلحتهما المشتركة، وعن تقدير سيادته لموقف إستونيا تجاه شعبنا الذي يناضل من أجل نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.