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الحكومة الليبية تفرج عن نجل القذافي بمقتضى قانوني

الحكومة الليبية تفرج عن نجل القذافي بمقتضى قانوني
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت حكومة الوحدة الليبية، عن الساعدي معمر القذافي، نجل الرئيس السابق معمر القذافي، وذلك بمقتضى قرار قضائي بالتعاون مع مكتب النائب العام، قبل عامين. 

ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر موقع (فيسبوك): إنه جرى "تسليم الساعدي إلى عائلته وفقاً للإجراءات القانونية". 

وشددت الحكومة في البيان التزامها بما تعهدت به بالعمل على الإفراج على جميع المساجين ممن تقضي أوضاعه القانونية ذلك دون استثناء، وأن تكون مثل هذه الجهود تصب في مسار المصالحة الوطنية الشاملة. 

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