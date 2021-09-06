محافظ جنين ينفي تصريحات نُسبت إليه في حادثة هروب الأسرى من سجن جلبوع

رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الإثنين، توضيحًا، بشأن تصريحات نُسبت إليه حول قضية هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع.وقال الرجوب عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "لقد تناقلت بعض الصفحات المشبوهة تصريحات مكذوبة منسوبة لمحافظ جنين تعقيبا على حادثة هروب الأسرى الستة من معتقل جلبوع".وأضاف: "نحن ننفي وبشكل قاطع قيامنا بالإدلاء بأي تصريح لأي جهة كانت حول هذا الموضوع، كما ندعو الأخوة المواطنين والمؤسسات الإعلامية لتحري الدقة والمهنية في تناقل الأخبار وعدم التفاعل مع أي تصريح أو خبر مفبرك لا يصدر عن الجهات الرسمية".