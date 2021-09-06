دولي

انجلترا: بدء اعتماد جوازات التلقيح وجرعة ثالثة من لقاح فيروس (كورونا)

انجلترا: بدء اعتماد جوازات التلقيح وجرعة ثالثة من لقاح فيروس (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد ناظم زهاوي وزير اللقاحات البريطاني، أن السلطات في انجلترا ستبدأ في اعتماد جوازات التلقيح هذا الشهر في الملاهي والأماكن المغلقة، والمواقع التي تستقبل حشوداً كبيرة؛ لأن جيمع البالغين فوق (18) عاماً عرضت عليهم جرعتان من اللقاحات.

وقال وزير اللقاحات البريطاني في برنامج أندرو مار على تلفزيون (بي بي سي): "أن الحكومة تفكر في اعتماد مقترح منح جرعة ثالثة تدعيمية للأشخاص الأكثر عرضة للمرض، وجميع البالغين من العمر أكثر من (50) عاماً هذا الشهر، وفيما يخص تلقيح البالغين من العمر (12) إلى (15) عاماً سيكون إجراء صائباً إذا أوصى به كبار الأطباء في البلاد".

وأضاف زهاوي : "إن من شأن هذا الإجراء السماح ببقاء النشاطات الاقتصادية مفتوحة، وما تعلمناه هو أن التجمعات الحاشدة، خاصة في الداخل، تسمح للفيروس بالتفشي بسرعة كبيرة".

وبخصوص جوازات التلقيح أشار زهاوي إلى أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم طلبت من بعض المشجعين إثبات تلقيهم التلقيح لتسمح بفتح الملاعب بكامل طاقة استيعابها الشهر الماضي، ولكن عدداً قليلاً من الأندية جعلت التلقيح شرطا لدخول الملاعب.

وأضاف زهاوي: "عندما تعرض عليك الأدلة واضحة جلية، وتريد للأنشطة الاقتصادية أن تتجنب عملية الغلق والفتح ثم الغلق والفتح مرة أخرى، فما عليك إلا أن تعتمد هذا الإجراء بنهاية سبتمبر أيلول، عندما نكون قد عرضنا جرعتين من اللقاح على جميع البالغين من العمر (18) عاماً وما فوق".

وقال بوريس جونسون المتحدث باسم رئيس الوزراء الأسبوع الماضي: "فكرتنا هي فرض جوازات التلقيح في الملاهي وعدد من المنشآت الأخرى".

وبيّنت جمعية النشاطات الاقتصادية الليلية إن فرض جوازات التلقيح قد يضر بالنشاطات، فيما اعترض عدد من النواب المحافظين على إجراءات جوازات التلقيح، إلى جانب الحزب الديمقراطي الليبرالي، إذ وصفها زعيم الحزب بأنها انقسامية وغير عملية ومكلفة.

وتتعزز المعارضة لمقترح  نيكولا ستيرجن رئيس الحكومة المحلية، التي قالت: "إن هذا أقل القيود التي من شأنها تضمن سلامة الناس".


أخبار ذات صلة

الرئيس الإسرائيلي يزور مناطق &#34;غلاف غزة&#34;

الرئيس الإسرائيلي يزور مناطق "غلاف غزة"

تعيين ميخائيل (مايك) هيرتسوغ سفيراً لإسرائيل في واشنطن

تعيين ميخائيل (مايك) هيرتسوغ سفيراً لإسرائيل في واشنطن

إسرائيل: تحسن ملحوظ في الحالة الوبائية

إسرائيل: تحسن ملحوظ في الحالة الوبائية

البرازيل توقف تصدير لحوم الأبقار إلى الصين بعد اكتشاف إصابتين بجنون البقر

البرازيل توقف تصدير لحوم الأبقار إلى الصين بعد اكتشاف إصابتين بجنون البقر

الولايات المتحدة: (100) لاجئ أفغاني يتصل بمنظمات إرهابية و10آلاف بحاجة للتدقيق

الولايات المتحدة: (100) لاجئ أفغاني يتصل بمنظمات إرهابية و10آلاف بحاجة للتدقيق

كاتس يهاجم الحكومة الإسرائيلية

كاتس يهاجم الحكومة الإسرائيلية

بينت لإدارة بايدن: لا تكونوا مع الفلسطينيين في قضية الشيخ جراح

بينت لإدارة بايدن: لا تكونوا مع الفلسطينيين في قضية الشيخ جراح

شركة إسرائيلية تصنع سلاحًا جديدًا للجيش البريطاني

شركة إسرائيلية تصنع سلاحًا جديدًا للجيش البريطاني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو جيش: العمل جارٍ على عقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم التشغيل في فلسطين

أبو جيش: العمل جارٍ على عقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم التشغيل في فلسطين

الأسير بشارات يواصل اضرابه عن الطعام لليوم 16 على التوالي

الأسير بشارات يواصل اضرابه عن الطعام لليوم 16 على التوالي

نادي الأسير: 6 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

نادي الأسير: 6 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

المطران حنا: الأولوية يجب ان تكون لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي

المطران حنا: الأولوية يجب ان تكون لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي

الرئيس عباس يهنئ ملك ايسواتيني بالعيد الوطني

الرئيس عباس يهنئ ملك ايسواتيني بالعيد الوطني

&#34;الديمقراطية&#34;: تحرر ستة أسرى من سجن (جلبوع) انتصارٌ لإرادتهم الفولاذية

"الديمقراطية": تحرر ستة أسرى من سجن (جلبوع) انتصارٌ لإرادتهم الفولاذية

غزة: تسجيل 10 وفيات و1336 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: تسجيل 10 وفيات و1336 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

منوعات

ديانا حداد ترند خليجياً وعربياً بأغنية &#34;عشق ضميان&#34; اخراج نهلة الفهد

ديانا حداد ترند خليجياً وعربياً بأغنية "عشق ضميان" اخراج نهلة الفهد

تطوّر صادم حول قضية طلاق سارة الكندري وأحمد العنزي

تطوّر صادم حول قضية طلاق سارة الكندري وأحمد العنزي

روبي تفاجئ جمهورها بشيء غير متوقع لشهر رمضان

روبي تفاجئ جمهورها بشيء غير متوقع لشهر رمضان

شاهد: لميس الحديدي توضح حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها

شاهد: لميس الحديدي توضح حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها

شاهد: بلقيس تكشف عن إصابتها بمتلازمة صادمة والجمهور يتفاعل

شاهد: بلقيس تكشف عن إصابتها بمتلازمة صادمة والجمهور يتفاعل

سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدة جديدة بعد مطالبتها بـ&#34;رخصة إنجاب&#34;

سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدة جديدة بعد مطالبتها بـ"رخصة إنجاب"

شاهد: خلاف حاد يتجدد بين عمرو أديب ومحمد رمضان

شاهد: خلاف حاد يتجدد بين عمرو أديب ومحمد رمضان

شاهد: شمس الكويتية تثير الجدل بطريقتها الجريئة وتكشف عن سبب تغيّر شكلها

شاهد: شمس الكويتية تثير الجدل بطريقتها الجريئة وتكشف عن سبب تغيّر شكلها

شاهد كيف زفَّ ملحم زين مروان خوري وخطيبته

شاهد كيف زفَّ ملحم زين مروان خوري وخطيبته

شاهد: كندة علوش تعترف لجمهورها بهذا السر

شاهد: كندة علوش تعترف لجمهورها بهذا السر

عربي

شاهد: الأمن الكويتي يضبط &#34;مخدرات&#34; داخل علبة حلويات

شاهد: الأمن الكويتي يضبط "مخدرات" داخل علبة حلويات

الرئيس المصري يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الإسرائيلي

الرئيس المصري يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الإسرائيلي

بتهمة عبور الحدود بطريقة غير مشروعة.. القضاء الجزائري يأمر باحتجاز معارضٍ تونسيٍ

بتهمة عبور الحدود بطريقة غير مشروعة.. القضاء الجزائري يأمر باحتجاز معارضٍ تونسيٍ

شاهد: طرد رئيس الحكومة المغربي من أحد الأسواق التجارية

شاهد: طرد رئيس الحكومة المغربي من أحد الأسواق التجارية