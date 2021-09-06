الأسير بشارات يواصل اضرابه عن الطعام لليوم 16 على التوالي

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأثنين بأن الأسير رايق بشارات من بلدة طمون قضاء محافظة طوباس (45) عاماً، يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ (16) يوماً، وقد بدأ منذ يوم الجمعة بالتوقف عن تناول الماء وذلك رفضاً لاعتقاله الاداري، وتحتجزه سلطات الاحتلال حالياً داخل زنازين معتقل "مجدو".وأشارت الهيئة أن الأسير بشارات يمر بوضع صحي صعب فهو مبتور الأيدي منذ عام 2002، إضافة الى ذلك فقد خسر الأسير بشارات من وزنه ما يقارب (17) كغم من وزنه منذ بدءه الإضراب.وكان جيش الاحتلال قد اعتقل الأسير بشارات بتاريخ 23/7/2021، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري بدون أن توجه له أي تهمة، وهو أسير سابق تعرض الى الاعتقال ثلاث مرات، وكان مجموع ما قضاه داخل سجون الاحتلال 8 أعوام، وهو أب لسبعة أبناء.فيما يواصل خمسة أسرى آخرون إضرابهم المفتوح عن الطعام إلى جانب الأسير بشارات وهم: الأسير كايد الفسفوس (32 عامًا)، من دورا/ الخليل، والذي يواصل إضرابه لليوم الـ(54) على التوالي، والأسير مقداد القواسمة (24 عامًا) من الخليل، وهو مضرب لليوم (47)، والأسير المهندس علاء الأعرج (34 عامًا)من طولكرم إضرابه لليوم (29)، والأسير هشام أبو هواش من دورا/ الخليل، لليوم الـ(21)، وشادي ابو عكر لليوم (13) على التوالي.وحملت الهيئة حكومة الإحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى المضربين عن الطعام والاّخذ بالتدهور الصحي.