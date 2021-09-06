البرلمان العربي يشارك في متابعة الانتخابات البرلمانية بالمملكة المغربية

رام الله - دنيا الوطنشكل عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وفدا رسميا لمتابعة الانتخابات البرلمانية في المملكة المغربية، المقرر اجراؤها في الثامن من سبتمبر الجاري ، برئاسة معالي الدكتور حسن بن علي المدحاني نائب رئيس البرلمان العربي ويضم الوفد أعضاء من البرلمان العربي من ست دول عربية ، وذلك بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المملكة المغربية .وتأتي هذه المشاركة حرصا من البرلمان العربي على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية فى الدول العربية ،وقد وضع البرلمان العربي خطة عمل لمتابعة هذه الانتخابات المهمة في مختلف مراحلها .وسيقوم الوفد خلال مهمته بالالتقاء بمختلف الأطراف المعنية بالإعداد والتنظيم لهذه الانتخابات ، كما يحرص البرلمان العربي على تغطية أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في عدد من المدن المغربية ، وكذلك متابعة إجراءات عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.ويستهل وفد البرلمان العربي هذه المهمة بعقد لقاء مع سعادة السفيرة آمنة بوعياش رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية المعني بالإشراف على العملية الانتخابية ، وذلك في اليوم السابق لإجراء الانتخابات.ومن المقرر أن يقوم الوفد بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقرير لصاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي يتضمن مرئيات وملاحظات وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة العملية الانتخابية ،والذي سيتم إرساله إلى الجهات المعنية في المملكة المغربية.