شؤون فلسطينية

المطران حنا: الأولوية يجب ان تكون لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي

المطران حنا: الأولوية يجب ان تكون لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، إن المراهنة على الإدارة الامريكية الحالية ومن سبقها والحكومة الإسرائيلية ومن سبقها انما هو سراب والاولوية يجب ان تكون لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: لا تظنوا ان أمريكا سوف تتغير أو إسرائيل فالذي يجب ان يتغير هو واقعنا العربي الذي ويا للأسف يزداد سوء وانهيارا وانحرافا ولا يستفيد من كل ذلك الا أعداء امتنا العربية الذين لا يريدون الخير لا لشعبنا الفلسطيني ولا لغيرها من الشعوب العربية الشقيقة .
لا تراهنوا على رئيس امريكي يأتي ورئيس يذهب بل راهنوا على شعوبكم ونحن كفلسطينيين لا نراهن على اي جهة خارجية بل على شعبنا الفلسطيني لوحده وهو الشعب الصامد المرابط المناضل من اجل الحرية ومعنا جميع اصدقاءنا مؤازري قضيتنا في الوطن العربي وفي العالم بأسره.

وتابع: اذا لم يتغير واقعنا العربي لا يمكن ان يتغير شيئا في هذا العالم فالعالم يقف الى جانب القوي وللاسف الشديد فإن العرب او بعضهم انحرفت بوصلتهم وهم يظنون ان الارتماء في الاحضان الامريكية والاسرائيلية هو الذي يحمي عروشهم وكروشهم ولكنهم سيكتشفوا بعد حين انهم خسروا كل شيء لانهم لم يكونوا في المكان الصحيح ولم تكن بوصلتهم بالاتجاه الصحيح ايضا.

وقال المطران حنا: يا ايها العرب صوبوا بوصلتكم قبل الانهيار الكبير ويا ايها الفلسطينيون وحدوا صفوفكم ورتبوا بيتكم الفلسطيني فإذا لم نكن نحن كفلسطينيين متضامنين مع بعضنا البعض فلا يجوز لنا ان ننتظر ان يأتينا هذا التضامن من اية جهة خارجية .

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