شؤون فلسطينية

وزير التنمية يكشف حقيقة ما يتم تداوله بشأن موعد صرف مستحقات الأسر الفقيرة

وزير التنمية يكشف حقيقة ما يتم تداوله بشأن موعد صرف مستحقات الأسر الفقيرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نفى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، التصريحات التي نسبت إليه بشأن صرف مخصصات الشؤون للأسر المستفيدة ، مشيراً أن "ما يتم تداوله بشأن الموضوع غير صحيح ، وانه لم يدل بأي تصريحات تخص الموضوع على الاطلاق".

واستهجن وزير التنمية في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأخبار المفبركة التي يتم تداولها حول الموضوع والتي من شأنها اللعب بعواطف الناس قائلاً " أننا نبذل جهوداً حثيثة بالتعاون مع وزارة المالية لتأمين صرف مخصصات الأسر الفقيرة في أقرب وقت ممكن."

ودعا مجدلاني وسائل الاعلام  استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة مؤكداً ان ما حصل هو فبركة ومحاولة لضرب مصداقية الوزارة.

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