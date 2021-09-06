ماذا قالت كتائب القسام عن حادثة فرار الأسرى من سجن جلبوع؟

رام الله - دنيا الوطنعقب كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على فرار 6 أسرى من سجن "جلبوع" الإسرائيلي المحصن.وقالت الكتائب في بيان وصل "دنيا الوطن": "تبارك كتائب الشهيد عز الدين القسام العمل البطولي النوعي الذي أقدمت عليه ثلةٌ من المجاهدين والمناضلين من الأسرى الأبطال في سجن "جلبوع"، والذين انتزعوا حريتهم بأظافرهم تحت مسمع ومرأى المحتل وتجاوزوا أسوار الظلم والعدوان".وأضافت: "إن العمل على تحرير الأسرى هو واجب كل فلسطيني، وإن أسر الجنود الصهاينة وعقد صفقات التبادل هو استراتيجية للمقاومة لا تراجع عنها، وما إقدام هذه الثلة المجاهدة على محاولة انتزاع حريتها بنفسها في ظروفٍ معقدةٍ إلا تأكيدٌ على صوابية نهج المقاومة في تحرير الأسرى وفك قيدهم".وتابعت الكتائب: "إن الواجب المقدس على جميع أبناء شعبنا هو حماية هؤلاء المجاهدين والمناضلين من أجل الحرية، وتشكيل درعٍ متينٍ لهم وعدم السماح للمحتل بالوصول إليهم، عهدنا يتجدد لكل أسرانا بأن حريتهم دينٌ، وكسر قيدهم قرارٌ وواجبٌ والتزام".