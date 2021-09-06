غزة: تسجيل 10 وفيات و1336 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 10 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في قطاع غزة.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 4263 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 1336 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 654 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 138094 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 16753 حالة، وإجمالي المتعافين 120164 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1176 حالة وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 308 حالة، من بينها 177 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 579570 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 334751 شخصا.