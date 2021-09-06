شؤون فلسطينية

بلدية غزة تُطلق المرحلة الثانية من مبادرة "سلة بلدنا" لفرز النفايات

بلدية غزة تُطلق المرحلة الثانية من مبادرة "سلة بلدنا" لفرز النفايات
رام الله - دنيا الوطن
أطلق رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، المرحلة الثانية من مبادرة "سلة بلدنا" لفرز النفايات المنزلية، بالتعاون مع فريق "سلة بلدنا" الشبابي، ضمن جهود البلدية في تعزيز المشاركة المجتمعية والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في منتزه برشلونة بحي تل الهوا غرب مدينة غزة، حضره إلى جانب رئيس البلدية مساعد المدير العام لشؤون الصحة والبيئة م. أحمد أبو عبدو وفريق الصحة والبيئة، ومنسق فريق سلة بلدنا م. أكرم طموس، والمدير التنفيذي لمؤسسة هيئة المستقبل للتنمية عائشة أبو شقفة، وفريق متطوعون بلا حدود وعدد من المتطوعين والنشطاء في مجال البيئة.

وأوضح السراج أن فكرة المبادرة تقوم على التعاون والمشاركة المجتمعية في عملية فرز النفايات المنزلية، لإعادة تدويرها والاستفادة منها، مشيرًا إلى احتضان البلدية لفريق "سلة بلدنا" وتقديم دعم متعدد للفريق لإنجاح فكرة المشروع الذي يستهدف جمع وفرز النفايات المنزلية في منطقة تل الهوا.

وشدد على ضرورة تعاون الجميع والعمل بشكل جماعي لإنجاح المبادرة وتعميمها على باقي المناطق لتصبح مدينة غزة نظيفة وجميلة، داعيًا كافة المؤسسات والشركات والهيئات إلى احتضان ورعاية المبادرات والأفكار الإبداعية في غزة.

وأكد السراج دعم البلدية للمبادرات الشبابية التي تخدم المدينة وترتقي بها، وتعزز مشاركة المجتمع المحلي في تحسين الخدمات، بهدف تمكين الشباب من المشاركة في صنع القرار وتنفيذه، والمساهمة في الارتقاء بواقع مدينة غزة.

بدوره؛ أكد م. أكرم طموس، أن فكرة المبادرة تقوم على جمع النفايات المنزلية من 10 أبراج سكنية في منطقة تل الهوا وفرزها بالتعاون مع السكان، ثم الاستفادة منها وبيعها لشركات محلية للاستفادة منها وإعادة تدويرها واستخدامها في صناعات مختلفة.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تعزيز العمل التطوعي التشاركي في خدمة قضايا صحية وبيئية، وإشراك الشباب وطلبة الجامعات في مبادرات تخدم المجتمع وترتقي به، داعياً كافة المؤسسات في المدينة لدعم المبادرات أسوة ببلدية غزة للنهوض بالمجتمع والحفاظ على نظافة وصحة المدينة.

وأبدى سكان الحي ومجالس إدارات الأبراج السكنية استعدادهم للتعاون مع الفريق الشبابي في عملية فرز النفايات المنزلية، و أشادوا بهذه الخطوة التي انطلقت من حي تل الهوا كتجربة أولية قبل تعميمها على سكان مدينة غزة.

ووزع فريق المبادرة حاويات متعددة ومخصصة لعملية الفرز المنزلي على الشقق السكنية وأخرى وضعت داخل الأبراج وتم عقد لقاءات توعوية وتعريفية مع سكان الأبراج ومجالس إدارتها لاطلاعهم على آلية الفرز وفوائدها.

يذكر أن المبادرة تستهدف 10 أبراج سكنية في حي تل الهوا غرب مدينة غزة، تخدم أكثر من 2000 نسمة، على أن يتم تعميم التجربة على باقي مناطق وأحياء المدينة. 

يشار إلى أن فريق سلة بلدنا سيطلق تطبيقا خاصًا بالمبادرة يعمل على الهواتف الذكية لتسهيل عملية الاتصال والتواصل بين الفريق والمواطنين.








أخبار ذات صلة

غزة: تسجيل 10 وفيات و1336 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: تسجيل 10 وفيات و1336 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

طالع تفاصيل الخارطة الوبائية لوباء (كورونا) بغزة

طالع تفاصيل الخارطة الوبائية لوباء (كورونا) بغزة

الاحتلال يعتقل شابًا بزعم حيازته سكينًا قرب المسجد الإبراهيمي

الاحتلال يعتقل شابًا بزعم حيازته سكينًا قرب المسجد الإبراهيمي

أبو حمزة: نبارك عملية &#34;انتزاع الحرية&#34; ونجدد التزامنا بتحرير الأسرى كافة قولاً وفعلاً

أبو حمزة: نبارك عملية "انتزاع الحرية" ونجدد التزامنا بتحرير الأسرى كافة قولاً وفعلاً

اشتية يدعو المقدسيين لعدم التعامل مع مشروع التسوية الذي يهدد أملاكهم ووجودهم

اشتية يدعو المقدسيين لعدم التعامل مع مشروع التسوية الذي يهدد أملاكهم ووجودهم

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة

&#34;الخارجية&#34;: تجريف مقبرة الشهداء في القدس تخريب متعمد لجهود احياء السلام

"الخارجية": تجريف مقبرة الشهداء في القدس تخريب متعمد لجهود احياء السلام

هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أسرى سجن جلبوع

هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أسرى سجن جلبوع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

طالع تفاصيل الخارطة الوبائية لوباء (كورونا) بغزة

طالع تفاصيل الخارطة الوبائية لوباء (كورونا) بغزة

الاحتلال يعتقل شابًا بزعم حيازته سكينًا قرب المسجد الإبراهيمي

الاحتلال يعتقل شابًا بزعم حيازته سكينًا قرب المسجد الإبراهيمي

بلدية غزة تُطلق المرحلة الثانية من مبادرة &#34;سلة بلدنا&#34; لفرز النفايات

بلدية غزة تُطلق المرحلة الثانية من مبادرة "سلة بلدنا" لفرز النفايات

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة

&#34;الخارجية&#34;: تجريف مقبرة الشهداء في القدس تخريب متعمد لجهود احياء السلام

"الخارجية": تجريف مقبرة الشهداء في القدس تخريب متعمد لجهود احياء السلام

رضوان: عملية هروب الأسرى تمثل انتصاراً وصفعة قوية للأمن الإسرائيلي

رضوان: عملية هروب الأسرى تمثل انتصاراً وصفعة قوية للأمن الإسرائيلي

العطاري والعسيلي يلتقيان الشركات الفلسطينية المصدرة للتمور إلى تركيا

العطاري والعسيلي يلتقيان الشركات الفلسطينية المصدرة للتمور إلى تركيا

المفتي العام يدعو إلى تكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى

المفتي العام يدعو إلى تكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى

منوعات

ديانا حداد ترند خليجياً وعربياً بأغنية &#34;عشق ضميان&#34; اخراج نهلة الفهد

ديانا حداد ترند خليجياً وعربياً بأغنية "عشق ضميان" اخراج نهلة الفهد

تطوّر صادم حول قضية طلاق سارة الكندري وأحمد العنزي

تطوّر صادم حول قضية طلاق سارة الكندري وأحمد العنزي

روبي تفاجئ جمهورها بشيء غير متوقع لشهر رمضان

روبي تفاجئ جمهورها بشيء غير متوقع لشهر رمضان

شاهد: لميس الحديدي توضح حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها

شاهد: لميس الحديدي توضح حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها

شاهد: بلقيس تكشف عن إصابتها بمتلازمة صادمة والجمهور يتفاعل

شاهد: بلقيس تكشف عن إصابتها بمتلازمة صادمة والجمهور يتفاعل

سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدة جديدة بعد مطالبتها بـ&#34;رخصة إنجاب&#34;

سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدة جديدة بعد مطالبتها بـ"رخصة إنجاب"

شاهد: خلاف حاد يتجدد بين عمرو أديب ومحمد رمضان

شاهد: خلاف حاد يتجدد بين عمرو أديب ومحمد رمضان

شاهد: شمس الكويتية تثير الجدل بطريقتها الجريئة وتكشف عن سبب تغيّر شكلها

شاهد: شمس الكويتية تثير الجدل بطريقتها الجريئة وتكشف عن سبب تغيّر شكلها

شاهد كيف زفَّ ملحم زين مروان خوري وخطيبته

شاهد كيف زفَّ ملحم زين مروان خوري وخطيبته

شاهد: كندة علوش تعترف لجمهورها بهذا السر

شاهد: كندة علوش تعترف لجمهورها بهذا السر

عربي

الرئيس المصري يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الإسرائيلي

الرئيس المصري يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الإسرائيلي

بتهمة عبور الحدود بطريقة غير مشروعة.. القضاء الجزائري يأمر باحتجاز معارضٍ تونسيٍ

بتهمة عبور الحدود بطريقة غير مشروعة.. القضاء الجزائري يأمر باحتجاز معارضٍ تونسيٍ

شاهد: طرد رئيس الحكومة المغربي من أحد الأسواق التجارية

شاهد: طرد رئيس الحكومة المغربي من أحد الأسواق التجارية

13 قتيلاً وعدة إصابات في هجوم تنظيم الدولة الاسلامية على موقع الشرطة العراقية

13 قتيلاً وعدة إصابات في هجوم تنظيم الدولة الاسلامية على موقع الشرطة العراقية