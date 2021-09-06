شؤون فلسطينية

"المواصفات والمقاييس" تطلق الأدلة الفنية القياسية لعدد من المنتوجات الزراعية

رام الله - دنيا الوطن
أطلقت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأدلة الفنية القياسية لعدد من المنتوجات الزراعية في فلسطين، يأتي ذلك إستكمالاً لجهود المؤسسة لتطوير وإعتماد وتطبيق النظام الوطني لجودة المنتوجات الزراعية الفلسطينية، والذي تم تطويره إنسجاماً مع خطط الحكومة التنموية الخاصة بالعناقيد الزراعية، ومتوافقاً مع المعايير الدولية للممارسات الزراعية الجيدة.

وفي هذا السياق، أكد م. حيدر حجه مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس أن هذه الأدله تم إعدادها للنهوض بالقطاع الزراعي والتسهيل على المزارعين والمسوقين والمستهلكين وكافة العاملين في القطاع الزراعي في فهم وتبني وتطبيق المواصفات الفنية الخاصة بكل منتوج، والذي من شأنه فتح آفاق وفرص جديدة لتسويق المنتوجات الزراعية بأسعار عادلةً محلياً وخارجياً.

ولفت حجة إلى أهمية إعداد الأدلة الفنية مشيراً إلى أن هذ الأدلة توفر للمزارع الممارسات الزراعية الجيدة وتشجع المزارعين على تطبيقها للحصول على منتوجات بجودة مرتفعة للحفاظ على سلامة غذاء المستهلك الفلسطيني، كما أن تطبيق الأدلة الفنية يساعد المزارع في تقليل التكلفة التي تنفق على المبيدات التي جرى بالعادة إستخدامها بشكل كبيرخارج نطاق الضوابط المحددة في المواصفات عدا عن أضرارها الصحية والبيئية، بالإضافة إلى تشجيع إستهلاك المنتوجات الزراعية الآمنه، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنوسيؤدي تطبيق هذه الأدلة بالتالي إلى دعم المنتوجات الزراعية والنهوض بالقطاع الزراعي.

وأضاف حجة أن المنتوجات الآمنة ستكون قريباً في متناول الجميع وسيكون بمقدرة المواطن شرائها من نقاط البيع والأسواق والمحلات التجارية في مختلف أنحاء الوطن.

هذا وقد أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن  إطلاق الأدلة الفنية للمواصفة القياسي للمنتوجات الزراعية التالية:

·      الدليل العلمي للمواصفة القياسية للأفكادو .

·      الدليل العلمي للمواصفة القياسية للجوافة .

·      الدليل العلمي للمواصفة القياسية للفلفل الحلو .

·      الدليل العلمي للمواصفة القياسية لخليط الزعتر المطحون والزعتر المجفف .

يشار إلى التعاون الوثيق بين مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الزراعة في العديد من المواضيع من بينها إعداد هذه الأدلة ، وبدوره تقدم حجه بالشكر إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" لتقديمها الدعم المالي والفني لتطوير الأدلة من خلال مشروع "دعم النمو الإقتصادي من خلال تطوير سلاسل القيمة الزراعية في الضفة الغربية". والممول من الحكومة الكندية والمنفذ من قبل "الفاو" بالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية، كما تقدم بالشكر إلى كافة الشركاء الذي ساهموا وساعدو في إعداد هذه الأدلة .

وتدعو المؤسسة المهتمين بهذه الأدلة الفنية إلى الحصول عليها مجاناً من خلال مكاتب وفروع المؤسسة، ومن خلال الموقع الالكتروني (www.psi.pna.ps).

 

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