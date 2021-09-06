شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، عمليات دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

ففي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري، واعتقلت ثلاثة شبان بعد دهم وتفتيش منازل ذويهم، وهم قصي خضر (20 عاما)، وباسل أبو حليمة (21 عاما)، ويزن أبو حليمة (20 عاما).

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سردا شمال مدينة رام الله واعتقلت الشاب اياد أبو شملة وهو طالب في جامعة بيرزيت، واقتحمت بلدة أبو شخيدم واعتقلت محمد زياد قنداح (21 عاما).

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر باسم العتبة بعد اقتحام منزله في مدينة نابلس.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عبد الهادي جبر، بعد دهم وتفتيش منزله في قرية كفر لاقف شرق قلقيلية.

وفي جنين، اختطفت وحدات خاصة إسرائيلية من الـ"مستعربين"، الشابين أحمد محمود مناصرة، من بلدة فحمة، والشاب نايف أحمد ملايشة من بلدة جبع، عقب دهم منزلي ذويهما.

وكانت قد احتجزت قوات الاحتلال مساء أمس، الشقيقين صلاح ونور أنور عز الدين من عرابة، أثناء تواجدهما بأرضهما المحاذية لمستوطنة "مابو دوثان" المقامة فوق أراضي البلدة.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة وداهمت منزل المواطن إبراهيم خليل المعطي في منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة عليه.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات واعتقالات للمواطنين، وسط إرهاب للسكان والنساء والأطفال.

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