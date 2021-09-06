قيادي بـ (حماس) يطالب بإنقاذ حياة الأسير مقداد القواسمة وإسناد المضربين

رام الله - دنيا الوطنطالب القيادي في حركة حماس، باسم الزعارير كافة الأطراف الرسمية والحقوقية والفصائلية بالتحرك السريع لإنقاذ حياة الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمة، الذي يعيش ظروف صعبة نتيجة استمرار اضرابه عن الطعام لليوم 47 على التوالي .وشدد على أن قضية الأسرى بشكل عام والمضربين منهم بشكل خاص، بحاجة الى تفاعل ينسجم مع تضحياتهم ويعزز صمودهم في وجه السجان فهم يخوضون معركة صعبة جدا تعرض حياتهم للخطر ويدقون ابواب الحرية بأمعائهم الخاوية.وتابع الزعارير :"الجميع على الساحة الفلسطينية مقصرون بحقهم ، فعلى المستوى الرسمي السلطة لا تعطي أي اهتمام للأسرى رغم وجود المضربين والمرضى والأطفال والنساء ومطلوب من هؤلاء موقف معلن وخطوات عملية لإنقاذ أسرانا".وعلى الصعيد الإعلامي طالب الزعارير الإعلام الفلسطيني الرسمي وغيره بجعل قضية الأسرى المضربين قضية الساعة لتتقدم كل القضايا وتستنفر كل قطاعات شعبنا لصالح قضية الأسرى.واردف:" أما على الصعيد الجماهيري فقد خبا صوت الشعب ولم تعد قضية الأسرى على رأس أولوياته حيث أصبح المعتصمون المطالبون بالإفراج عن الأسرى يعدون على أصابع اليد.ورأى الزعارير بأن هناك مؤسسات فلسطينية يجب أن تأخذ المبادرة لرفع شان قضية الأسرى المضربين ومنها وزارة الصحة التي يجب أن تطالب بضرورة زيارتهم والكشف الطبي والتأكد من عدم خطورة وضعهم الصحي.كما حث الزعارير وزارة الأوقاف بتوظيف المساجد للفت النظر الى قضيتهم وضرورة التفاعل معهم، بالإضافة إلى شد ازر ذويهم الذين يشعرون بالقلق والخوف على وضعهم الصحي .وختم :" هؤلاء الأسرى يضحون من أجلنا ومن اجل حريتنا وخلاصنا من نير الاحتلال فلا يحق لاحد ان يضع قضيتهم طي النسيان.