شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أسرى سجن جلبوع

هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أسرى سجن جلبوع
الأسرى الستة الذين هربوا من سجن جلبوع
رام الله - دنيا الوطن
طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين المؤسسات الحقوقية والإنسانية وتحديداً اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التوجه فوراً الى سجن جلبوع والكشف عن مصير أكثر من 400  أسيرا تم نقلهم الى أماكن مجهولة، في أعقاب تمكن ستة أسرى من حفر نفق والفرار من السجن.

وأعربت الهيئة عن قلقها من التعتيم الكبير حول اسرى سجن جلبوع وظروف نقلهم، محذرةً من أن تنصب ردات الفعل الإسرائيلية على الانتقام منهم، وذلك في محاولة لتغطية إدارة السجون وحكومة الاحتلال على فشلها الناتج عن تمكن الأسرى الستة من التخطيط لهذا الهروب وتنفيذه، والذي تشير التحليلات الى أن ذلك استغرق فترة طويلة.

وأضافت الهيئة: "كما نحمل حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الستة، حيث ان محاولة البحث عنهم والوصول لهم مبنية على أسس إجرامية ممنهجة، وان المساس بحياتهم في حال العثور عليهم قد يؤدي الى انفجار حقيقي داخل السجون وخارجها، وعلى مؤسسات المجتمع الدولي أن تحذر إسرائيل وجيشها من خطورة ذلك".

وأكدت الهيئة أن عملية الهروب نابعة من الظلم الإسرائيلي المسلط على أسرانا واسيراتنا في سجون الاحتلال، الذين تستهدف حياتهم ويتعرضون للاعتداءات والاستفزاز والابتزاز، ويمارس بحقهم جرائم طبية وإنسانية على مدار الساعة، والهجمات المتواصلة من اقتحامات للسجون والأقسام تعري المخطط العنصري الهادف للانتقام من أسرانا.

وتتمنى الهيئة السلامة والأمان للأسرى الذين تمكنوا من الهروب، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لحمايتهم في حال العثور عليهم.

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