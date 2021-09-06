رضوان: عملية هروب الأسرى تمثل انتصاراً وصفعة قوية للأمن الإسرائيلي

وجه د. إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، التحية لـ "الأبطال المجاهدين الفلسطينيين الستة الذين قهروا السجان واستطاعوا أن يتنسموا الحرية والخروج من سجن جلبوع الصهيوني الأكثر تحصينا وحراسة من خلال نفق الحرية".





وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "هذه العملية البطولية تمثل انتصارا للأسرى الأبطال وصفعة قوية للأمن الصهيونى ودلالة على قوة الإرادة والعزيمة لدى أسرانا البواسل وأن الكف قادر على هزيمة المحتل".

وتابع: "إننا إذ نبارك لأسرانا الأبطال حريتهم من الأسر ندعو جماهير شعبنا إلى توفير الأمن والدعم والحماية لهم وستبقى قضية الأسرى على سلم أولوياتنا ولن يهدأ لنا بال حتى ينالوا حريتهم".

رام الله - دنيا الوطن