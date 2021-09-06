العطاري والعسيلي يلتقيان الشركات الفلسطينية المصدرة للتمور إلى تركيا









رام الله - دنيا الوطنالتقى وزيرا الزراعة رياض العطاري، والاقتصاد الوطني خالدالعسيلي، اليوم الأحد، في مقر وزارة الزراعة برام الله مع عدد من ممثلي الشركات الفلسطينية المصدرة للتمور إلى تركيا.وناقش اللقاء الآليات المقترحة لتنظيم تصدير وتسويق التمور المعفاة من الجمارك إلى الأسواق التركية، والبالغة 3000 طن سنوياً، كما تم مناقشة آليات الرقابة الزراعية لمنع التهريب وأهمية حماية المنتوج الوطني للتمور.ويأتي الاجتماع عقب قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية مكونة من (الزراعة، الاقتصاد الوطني، الضابطة الجمركية، الأمن الوقائي، اتحاد الغرف التجارية) لحوكمة آلية تصدير التمور الى الأسواق التركية ضمن الكوتا الإضافية، ولتحقيق الشفافية والعدالة في كميات تصدير التمور للمزارعين (الكوتا التركية).