المفتي العام يدعو إلى تكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى





وأشار إلى أن تلك الدعوات تأتي في سياق الحملة المسعورة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلية لتهويد المدينة المقدسة بشكل مخطط له، واعتبر سماحته هذه الدعوات التحريضية العدوانية - التي تحث قطعان المستوطنين المتطرفين على تدنيس المسجد الأقصى المبارك ورحابه، والعبث فيه، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي - تصعيداً نوعياً وخطيراً، مبيناً أن ما تتعرض له مدينة القدس يهدف إلى تهويدها بالكامل، وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، وتغيير معالم المدينة العربية والإسلامية، وفرض أمر واقع جديد يحول دون وصول العرب والمسلمين إليها.



وناشد الأمتين العربية والإسلامية إلى بذل أقصى جهودهما العملية لحماية المسجد الأقصى المبارك والقدس، ونصرتهما بكل ما أوتوا من وسائل وطرق، للحفاظ على طهارة المدينة المقدسة ومنع محاولات التدنيس والتزوير والتهويد التي تجري في هذا الأوان على قدم وساق.



رام الله - دنيا الوطندعا الشيخ محمد أحمد حسين – المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية / خطيب المسجد الأقصى المبارك– أبناء الشعب الفلسطيني كافة إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك ، بهدف المرابطة فيه، وإعماره بالصلاة، لتفويت الفرصة على من يريدون تدنيسه والاعتداء عليه. خاصة عقب دعوات منظمات الهيكل المزعوم وأتبعاها للمشاركة في اقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصى المبارك، بحجة الأعياد اليهودية.