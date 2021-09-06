شؤون فلسطينية

المفتي العام يدعو إلى تكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى

المفتي العام يدعو إلى تكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعا الشيخ محمد أحمد حسين – المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية / خطيب المسجد الأقصى المبارك– أبناء الشعب الفلسطيني كافة إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك ، بهدف المرابطة فيه، وإعماره بالصلاة، لتفويت الفرصة على من يريدون تدنيسه والاعتداء عليه. خاصة عقب دعوات منظمات الهيكل المزعوم وأتبعاها للمشاركة في اقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصى المبارك، بحجة الأعياد اليهودية.

وأشار إلى أن تلك الدعوات تأتي في سياق الحملة المسعورة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلية لتهويد المدينة المقدسة بشكل مخطط له، واعتبر سماحته هذه الدعوات التحريضية العدوانية - التي تحث قطعان المستوطنين المتطرفين على تدنيس المسجد الأقصى المبارك ورحابه، والعبث فيه، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي - تصعيداً نوعياً وخطيراً، مبيناً أن ما تتعرض له مدينة القدس يهدف إلى تهويدها بالكامل، وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، وتغيير معالم المدينة العربية والإسلامية، وفرض أمر واقع جديد يحول دون وصول العرب والمسلمين إليها.

وناشد الأمتين العربية والإسلامية إلى بذل أقصى جهودهما العملية لحماية المسجد الأقصى المبارك والقدس، ونصرتهما بكل ما أوتوا من وسائل وطرق، للحفاظ على طهارة المدينة المقدسة ومنع محاولات التدنيس والتزوير والتهويد التي تجري في هذا الأوان على قدم وساق.

أخبار ذات صلة

رضوان: عملية هروب الأسرى تمثل انتصاراً وصفعة قوية للأمن الإسرائيلي

رضوان: عملية هروب الأسرى تمثل انتصاراً وصفعة قوية للأمن الإسرائيلي

بينت يعلق على حادثة هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع

بينت يعلق على حادثة هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع

العطاري والعسيلي يلتقيان الشركات الفلسطينية المصدرة للتمور إلى تركيا

العطاري والعسيلي يلتقيان الشركات الفلسطينية المصدرة للتمور إلى تركيا

العمادي يصدر بياناً بشأن تطورات الأوضاع في القطاع والمنحة القطرية

العمادي يصدر بياناً بشأن تطورات الأوضاع في القطاع والمنحة القطرية

إحصائية: قطاع غزة يُسجل 4621 مولوداً جديداً خلال أغسطس

إحصائية: قطاع غزة يُسجل 4621 مولوداً جديداً خلال أغسطس

شاهد فتحة النفق التي هرب منها الأسرى الستة من سجن جلبوع

شاهد فتحة النفق التي هرب منها الأسرى الستة من سجن جلبوع

الاحتلال يبدأ بنقل أسرى جلبوع خوفًا من وجود أنفاق أخرى

الاحتلال يبدأ بنقل أسرى جلبوع خوفًا من وجود أنفاق أخرى

تغيرات على أسعار الدجاج والطماطم في أسواق غزة

تغيرات على أسعار الدجاج والطماطم في أسواق غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رضوان: عملية هروب الأسرى تمثل انتصاراً وصفعة قوية للأمن الإسرائيلي

رضوان: عملية هروب الأسرى تمثل انتصاراً وصفعة قوية للأمن الإسرائيلي

العطاري والعسيلي يلتقيان الشركات الفلسطينية المصدرة للتمور إلى تركيا

العطاري والعسيلي يلتقيان الشركات الفلسطينية المصدرة للتمور إلى تركيا

المفتي العام يدعو إلى تكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى

المفتي العام يدعو إلى تكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى

إحصائية: قطاع غزة يُسجل 4621 مولوداً جديداً خلال أغسطس

إحصائية: قطاع غزة يُسجل 4621 مولوداً جديداً خلال أغسطس

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

غزة: مباحث (كورونا) تصدر توجيهات &#34;مهمة&#34; للمواطنين في بيوت العزاء

غزة: مباحث (كورونا) تصدر توجيهات "مهمة" للمواطنين في بيوت العزاء

جنين: القبض على أحد أخطر تجار المخدرات وضبط حوالي كغم بحوزته

جنين: القبض على أحد أخطر تجار المخدرات وضبط حوالي كغم بحوزته

بسبب (كورونا).. إغلاق محكمة قلقيلية الشرعية لمدة يومين

بسبب (كورونا).. إغلاق محكمة قلقيلية الشرعية لمدة يومين

منوعات

تطوّر صادم حول قضية طلاق سارة الكندري وأحمد العنزي

تطوّر صادم حول قضية طلاق سارة الكندري وأحمد العنزي

روبي تفاجئ جمهورها بشيء غير متوقع لشهر رمضان

روبي تفاجئ جمهورها بشيء غير متوقع لشهر رمضان

شاهد: لميس الحديدي توضح حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها

شاهد: لميس الحديدي توضح حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها

شاهد: بلقيس تكشف عن إصابتها بمتلازمة صادمة والجمهور يتفاعل

شاهد: بلقيس تكشف عن إصابتها بمتلازمة صادمة والجمهور يتفاعل

سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدة جديدة بعد مطالبتها بـ&#34;رخصة إنجاب&#34;

سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدة جديدة بعد مطالبتها بـ"رخصة إنجاب"

شاهد: خلاف حاد يتجدد بين عمرو أديب ومحمد رمضان

شاهد: خلاف حاد يتجدد بين عمرو أديب ومحمد رمضان

شاهد: شمس الكويتية تثير الجدل بطريقتها الجريئة وتكشف عن سبب تغيّر شكلها

شاهد: شمس الكويتية تثير الجدل بطريقتها الجريئة وتكشف عن سبب تغيّر شكلها

شاهد كيف زفَّ ملحم زين مروان خوري وخطيبته

شاهد كيف زفَّ ملحم زين مروان خوري وخطيبته

شاهد: كندة علوش تعترف لجمهورها بهذا السر

شاهد: كندة علوش تعترف لجمهورها بهذا السر

على عمر الـ70 نادية الجندي تثير الجدل بإطلالتها (بالشورت)

على عمر الـ70 نادية الجندي تثير الجدل بإطلالتها (بالشورت)

عربي

الرئيس المصري يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الإسرائيلي

الرئيس المصري يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الإسرائيلي

بتهمة عبور الحدود بطريقة غير مشروعة.. القضاء الجزائري يأمر باحتجاز معارضٍ تونسيٍ

بتهمة عبور الحدود بطريقة غير مشروعة.. القضاء الجزائري يأمر باحتجاز معارضٍ تونسيٍ

شاهد: طرد رئيس الحكومة المغربي من أحد الأسواق التجارية

شاهد: طرد رئيس الحكومة المغربي من أحد الأسواق التجارية

13 قتيلاً وعدة إصابات في هجوم تنظيم الدولة الاسلامية على موقع الشرطة العراقية

13 قتيلاً وعدة إصابات في هجوم تنظيم الدولة الاسلامية على موقع الشرطة العراقية