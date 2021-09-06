الاحتلال يعتقل طفلاً من اللبن الشرقية أثناء توجهه لمدرسته

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طالبا من مدرسة الساوية- اللبن الثانوية المختلطة، جنوب نابلس.وأفاد رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية يعقوب عويس أن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب حسام مؤيد عويس من الصف السابع الأساسي، أثناء توجهه إلى المدرسة.وأشار إلى أن الطلبة يتعرضون لمضايقات مستمرة من قبل جنود الاحتلال، الذين يتواجدون في المنطقة بشكل شبه دائم.كما أعاقت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح وصول الطالبات إلى مدرستهن الثانوية الواقعة على الشارع الرئيسي بين مدينتي نابلس ورام الله.